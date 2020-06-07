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Беспорядки в США: Филадельфия отменила комендантский час

Новости » В мире     07.06.2020 - 21:24
Беспорядки в США: Филадельфия отменила комендантский час
Фото: протесты в США (twitter/latimes)

Комендантский час был введен в городе в конце мая

Власти Филадельфии отменили комендантский час, который был ранее введен из-за массовых беспорядков. Также не будут действовать ограничения на движение.

Об этом говорится в сообщении властей Филадельфии в Twitter.

Также власти призвали демонстрантов носить маски и соблюдать социальную дистанцию во время участия в акциях протеста.

"Сегодня не будет комендантского часа или ограничений на передвижение", - говорится в сообщении.

Отметим, массовые беспорядки в США вспыхнули после того, как во время задержания полицейскими погиб афроамериканца Флойда Джорджа. В результате во многих американских городах прошли акции протеста, которые нередко заканчивались столкновениями между демонстрантами и полицией.

Напомним, в Филадельфии и других американских городах был введен комендантский час 31 мая.

Ранее РБК-Украина писало, что комендантский час отменили власти Нью-Йорка.

Кроме этого президент США Дональд Трамп отдал приказ Национальной гвардии вывести войска из Вашингтона после того, как ситуация стала контролированной.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины протестбеспорядкиФиладельфиякомендантский час
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