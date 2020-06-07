Трамп вывел Нацгвардию из Вашингтона

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Ситуация в столице стабилизировалась

Президент США Дональд Трамп отдал приказ Национальной гвардии начать процесс вывода войск из Вашингтона, которые были введены из-за массовых беспорядков. Ситуация в американской столице стабилизировалась.

Об этом Трамп написал в Twitter.

По его словам, в случае ухудшения ситуации в регионе Нацгвардия оперативно будет возвращена в Вашингтон для установления контроля.

"Я только что отдал приказ нашей Национальной гвардии начать процесс вывода войск из Вашингтона, округ Колумбия, теперь, когда все находится под полным контролем. Они поедут домой, но могут быстро вернуться, если понадобится. Прошлой ночью появилось гораздо меньше протестующих, чем ожидалось", - написал Трамп.

Отметим в США вспыхнули массовые беспорядки в связи с убийством в конце мая афроамериканца Флойда Джорджа полицейскими во время задержания. В результате во многих американских городах прошли массовые протесты, которые сопровождались насилием и вандализмом.

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп хотел разместить в Вашингтоне 10 тысяч военных.

Также сообщалось, что мэр Нью-Йорка отменил комендантский час после того, как в субботу в городе во время протестов не было зафиксировано правонарушений.

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Автор: Игорь Литвиненко