ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп вывел Нацгвардию из Вашингтона

Новости » В мире     07.06.2020 - 18:11
Трамп вывел Нацгвардию из Вашингтона
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Ситуация в столице стабилизировалась

Президент США Дональд Трамп отдал приказ Национальной гвардии начать процесс вывода войск из Вашингтона, которые были введены из-за массовых беспорядков. Ситуация в американской столице стабилизировалась.

Об этом Трамп написал в Twitter.

По его словам, в случае ухудшения ситуации в регионе Нацгвардия оперативно будет возвращена в Вашингтон для установления контроля.

"Я только что отдал приказ нашей Национальной гвардии начать процесс вывода войск из Вашингтона, округ Колумбия, теперь, когда все находится под полным контролем. Они поедут домой, но могут быстро вернуться, если понадобится. Прошлой ночью появилось гораздо меньше протестующих, чем ожидалось", - написал Трамп.

Отметим в США вспыхнули массовые беспорядки в связи с убийством в конце мая афроамериканца Флойда Джорджа полицейскими во время задержания. В результате во многих американских городах прошли массовые протесты, которые сопровождались насилием и вандализмом.

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп хотел разместить в Вашингтоне 10 тысяч военных.

Также сообщалось, что мэр Нью-Йорка отменил комендантский час после того, как в субботу в городе во время протестов не было зафиксировано правонарушений.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины НацгвардияпротестДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь