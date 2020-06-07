Заворушення в США: Філадельфія скасувала комендантську годину

Фото: протести в США (twitter/latimes)

Комендантська година була введена в місті в кінці травня

Влада Філадельфії скасували комендантську годину, який був раніше введений із-за масових заворушень. Також не будуть діяти обмеження на рух.

Про це йдеться в повідомленні влади Філадельфії в Twitter.

Також влада закликали демонстрантів носити маски і дотримувати соціальну дистанцію під час участі в акціях протесту.

"Сьогодні не буде комендантської години або обмежень на пересування", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, масові заворушення в США спалахнули після того, як під час затримання поліцейськими загинув афроамериканця Флойда Джорджа. В результаті у багатьох американських містах пройшли акції протесту, які нерідко закінчувалися сутичками між демонстрантами і поліцією.

Нагадаємо, у Філадельфії та інших американських містах було введено комендантську годину 31 травня.

Раніше РБК-Україна писало, що комендантську годину скасували влади Нью-Йорка.

Крім цього президент США Дональд Трамп віддав наказ Національної гвардії вивести війська з Вашингтона після того, як ситуація стала контрольованою.

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Автор: Игорь Литвиненко