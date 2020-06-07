ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Заворушення в США: Філадельфія скасувала комендантську годину

Новини » В світі     07.06.2020 - 21:24
Заворушення в США: Філадельфія скасувала комендантську годину
Фото: протести в США (twitter/latimes)

Комендантська година була введена в місті в кінці травня

Влада Філадельфії скасували комендантську годину, який був раніше введений із-за масових заворушень. Також не будуть діяти обмеження на рух.

Про це йдеться в повідомленні влади Філадельфії в Twitter.

Також влада закликали демонстрантів носити маски і дотримувати соціальну дистанцію під час участі в акціях протесту.

"Сьогодні не буде комендантської години або обмежень на пересування", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, масові заворушення в США спалахнули після того, як під час затримання поліцейськими загинув афроамериканця Флойда Джорджа. В результаті у багатьох американських містах пройшли акції протесту, які нерідко закінчувалися сутичками між демонстрантами і поліцією.

Нагадаємо, у Філадельфії та інших американських містах було введено комендантську годину 31 травня.

Раніше РБК-Україна писало, що комендантську годину скасували влади Нью-Йорка.

Крім цього президент США Дональд Трамп віддав наказ Національної гвардії вивести війська з Вашингтона після того, як ситуація стала контрольованою.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України протестбеспорядкиФиладельфиякомендантский час
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся