В Нью-Йорке отменили комендантский час: протесты стали мирными

Фото: протесты в США (twitter.com/JeremiahCordei1)

Субботние протесты носили мирный характер

В одном из крупнейших американских городов Нью-Йорке отменили комендантский час, который был ранее введен из-за беспорядков во время протестов. Протесты в городе стали носить мирный характер.

Об этом написал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в Twitter.

Он отметил, что в субботу протесты прошли без нарушений правопорядка.

"Нью-Йорк: мы отменяем комендантский час немедленно. Вчера и прошлой ночью жители нашего города показали себя наилучшим образом", - написал де Блазио.

Также он отметил, что с 8 июня в городе начнут снимать ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.

Отметим, массовые протесты в США начались после убийства полицейскими афроамериканца Флойда Джорджа 25 мая. В результате протесты часто переходили в беспорядки. Власти Нью-Йорка ввели комендантский час в городе с 1 июня.

Ранее РБК-Украина писало, что протесты в Нью-Йорке завершились массовыми задержаниями.

Также сообщалось, что в ходе протестов полиция арестовала дочь мэра Нью-Йорка, которая отказалась покидать место беспорядков.

Кроме этого из-за беспорядков в Вашингтоне силы безопасности заблокировали подход к Белому дому.

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Автор: Игорь Литвиненко