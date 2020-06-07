В Нью-Йорке отменили комендантский час: протесты стали мирными

Субботние протесты носили мирный характер
В одном из крупнейших американских городов Нью-Йорке отменили комендантский час, который был ранее введен из-за беспорядков во время протестов. Протесты в городе стали носить мирный характер.
Об этом написал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в Twitter.
Он отметил, что в субботу протесты прошли без нарушений правопорядка.
"Нью-Йорк: мы отменяем комендантский час немедленно. Вчера и прошлой ночью жители нашего города показали себя наилучшим образом", - написал де Блазио.
Также он отметил, что с 8 июня в городе начнут снимать ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.
Отметим, массовые протесты в США начались после убийства полицейскими афроамериканца Флойда Джорджа 25 мая. В результате протесты часто переходили в беспорядки. Власти Нью-Йорка ввели комендантский час в городе с 1 июня.
Ранее РБК-Украина писало, что протесты в Нью-Йорке завершились массовыми задержаниями.
Также сообщалось, что в ходе протестов полиция арестовала дочь мэра Нью-Йорка, которая отказалась покидать место беспорядков.
Кроме этого из-за беспорядков в Вашингтоне силы безопасности заблокировали подход к Белому дому.
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Автор: Игорь Литвиненко