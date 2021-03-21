Беспорядки под Офисом президента: задержанному участнику предъявили обвинение

Полиция предъявила обвинения мужчине, которого вчера задержали после беспорядков под Офисом президента в Киеве. Его подозревают в повреждении здания Офиса президента.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на странице в Facebook.
Как рассказал Геращенко, задержанному участнику беспорядков предъявили обвинение в совершении хулиганства. Полиция считает, что это он бил стекла на дверях Офиса президента, что попало на видео.
"Доказательства его вандализма и хулиганства вы можете увидеть на видео", - добавил он.
Напомним, вчера под Офисом президента в Киеве произошли беспорядки на акции в поддержку приговоренного к 7 годам тюрьмы активиста Сергея Стерненко. Сначала акция была мирной, но затем протестующие начали бросать в Офис президента петарды, подожгли табличку, а также повредили двери здания.
По факту беспорядков под Офисом президента полиция возбудила уголовное дело и задержала одного из участников акции.
После задержания протестующего под отделением полиции, где его держали, произошли стычки. Участники акции протеста пришли под здание полиции требовать освобождения задержанного.
Добавим, под Офисом президента протестующие требовали освобождения активиста Стерненко, которого Приморский суд Одессы признал виновным в якобы похищении человека в 2015 году. Сам активист отрицает свою причастность к этому делу.