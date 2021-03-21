Беспорядки под Офисом президента: задержанному участнику предъявили обвинение

Полиция предъявила обвинения мужчине, которого вчера задержали после беспорядков под Офисом президента в Киеве. Его подозревают в повреждении здания Офиса президента.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на странице в Facebook .

Как рассказал Геращенко, задержанному участнику беспорядков предъявили обвинение в совершении хулиганства. Полиция считает, что это он бил стекла на дверях Офиса президента, что попало на видео.

"Доказательства его вандализма и хулиганства вы можете увидеть на видео", - добавил он.

Напомним, вчера под Офисом президента в Киеве произошли беспорядки на акции в поддержку приговоренного к 7 годам тюрьмы активиста Сергея Стерненко. Сначала акция была мирной, но затем протестующие начали бросать в Офис президента петарды, подожгли табличку, а также повредили двери здания.