Заворушення під Офісом президента: затриманому учаснику висунули звинувачення

Поліція висунула звинувачення чоловіку, якого вчора затримали після заворушень під Офісом президента в Києві. Його підозрюють у пошкодженні будівлі Офісу президента.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на сторінці у Facebook .

Як розповів Геращенко, затриманому учаснику заворушень висунули звинувачення у вчиненні хуліганства. Поліція вважає, що це він бив шибки на дверях Офісу президента, що потрапило на відео.

"Докази його вандалізму та хуліганства ви можете побачити на відео", - додав він.

Нагадаємо, вчора під Офісом президента в Києві сталися заворушення на акції в підтримку засудженого до 7 років в'язниці активіста Сергія Стерненка. Спочатку акція була мирною, але потім протестувальники почали кидати в Офіс президента петарди, підпалили табличку, а також пошкодили двері будівлі.