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Заворушення під Офісом президента: затриманому учаснику висунули звинувачення

Автор: Дмитро Левицький

Поліція висунула звинувачення чоловіку, якого вчора затримали після заворушень під Офісом президента в Києві. Його підозрюють у пошкодженні будівлі Офісу президента.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на сторінці у Facebook.

Як розповів Геращенко, затриманому учаснику заворушень висунули звинувачення у вчиненні хуліганства. Поліція вважає, що це він бив шибки на дверях Офісу президента, що потрапило на відео.

"Докази його вандалізму та хуліганства ви можете побачити на відео", - додав він.

Нагадаємо, вчора під Офісом президента в Києві сталися заворушення на акції в підтримку засудженого до 7 років в'язниці активіста Сергія Стерненка. Спочатку акція була мирною, але потім протестувальники почали кидати в Офіс президента петарди, підпалили табличку, а також пошкодили двері будівлі.

За фактом заворушень під Офісом президента поліція порушила кримінальну справу та затримала одного з учасників акції.

Після затримання протестувальника під відділком поліції, де його тримали, сталися сутички. Учасники акції протести прийшли під будівлю поліції вимагати звільнення затриманого.

Додамо, під Офісом президента протестувальники вимагали звільнення активіста Стерненка, якого Приморський суд Одеси визнав винним у нібито викраденні людини у 2015 році. Сам активіст заперечує свою причетність до цієї справи.

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