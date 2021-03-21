Задержание сторонника Стерненко под ОП: возле отделения полиции произошли стычки

Между правоохранителями и сторонниками Сергея Стерненко произошли столкновения возле Печерского отделения полиции в Киеве. В этом отделении находится задержанный на акции под Офисом президента Влад Сорда.

Сообщается, что те, кто пришел поддержать Сорда, хотели помешать полиции вывезти его в ИВС под Киевом. Однако, около часа ночи полиция вывезла его из участка и повезла в ИВС.

Отмечается, что под отделением возникли столкновения, после чего к полиции прибыло подкрепление, правоохранители применили слезоточивый газ. Есть травмированные.

Влад Сорд - писатель, ветеран с позывным "Змей" воевал на востоке Украины около 5 лет. Служил в "Правом секторе" и ОУН, демобилизовался из 93 ОМБр.

Ранее в полиции сообщили, что во время митинга задержали уроженца Винницкой области, 1995 года рождения. В полиции его назвали "одним из самых агрессивных участников" акции.

Напомним, 20 марта под Офисом президента проходила акция в поддержку Стерненко. Во время нее демонстранты жгли файеры, а также подожгли табличку с надписью "Офис президента".

Ранее сообщалось, что суд Одессы рассмотрел ходатайство адвокатов активиста Сергея Стерненко по его освобождению из СИЗО. Суд отказался освободить активиста из-под стражи.