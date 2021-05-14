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Беспорядки в Израиле: за ночь в Лоде задержали 43 человека

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Лод, Пятница 14 мая 2021 10:41
Беспорядки в Израиле: за ночь в Лоде задержали 43 человека Фото: беспорядки в Израиле продолжаются на фоне обострения с Палестиной (twitter.com paldf)
Автор: Игорь Литвиненко

В Израиле продолжаются беспорядки на фоне обострения военного конфликта с Палестиной. Во время беспорядков в городе Лод за ночь задержали 43 человека.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Как отметили в израильской полиции, их сотрудники "присутствовали в зонах столкновений и собраний и разгоняли участников беспорядков, используя средства разгона беспорядков".

Напомним, беспорядки в арабо-еврейских городах вспыхнули за неделю до эскалации военного конфликта между Палестиной и Израилем. Поводом для конфликта стало решение суда о выселении восьми арабских семей из их домов. При этом ХАМАС выступил с заявлением, что не будет "сложа руки наблюдать за страданием палестинцев в Шейх Джарахе".

В итоге 10 мая из Сектора Газа начали вести интенсивный ракетный обстрел израильских городов. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Страж стен".

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, операция в Секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Вчера израильские наемные силы начали обстрел ХАМАСа. При этом физически наземные силы Израиля на территорию Сектора Газа не заходили.

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