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Заворушення в Ізраїлі: за ніч у Лоде затримали 43 людини

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Лод, П'ятниця 14 травня 2021 10:41
Заворушення в Ізраїлі: за ніч у Лоде затримали 43 людини Фото: заворушення в Ізраїлі тривають на тлі загострення з Палестиною (twitter.com paldf)
Автор: Ігор Литвиненко

В Ізраїлі тривають заворушення на тлі загострення військового конфлікту з Палестиною. Під час заворушень в місті Лод за ніч затримали 43 людини.

Про це повідомляє The Times Of Israel.

Як відзначили в ізраїльській поліції, їх співробітники "були присутні в зонах зіткнень і зборів та розганяли учасників заворушень, використовуючи засоби розгону заворушень".

Нагадаємо, заворушення в арабо-єврейських містах спалахнули за тиждень до ескалації військового конфлікту між Палестиною та Ізраїлем. Приводом для конфлікту стало рішення суду про виселення восьми арабських сімей з їхніх будинків. При цьому ХАМАС виступив із заявою, що не буде "склавши руки спостерігати за стражданням палестинців в Шейх Джарахе".

У підсумку 10 травня з Сектору Газа почали вести інтенсивний ракетний обстріл ізраїльських міст. У відповідь Армія оборони Ізраїлю почала операцію "Страж стін".

За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, операція в Секторі Газа триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Вчора ізраїльські наймані сили почали обстріл ХАМАСу. При цьому фізично наземні сили Ізраїлю на територію Сектора Газа не заходили.

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