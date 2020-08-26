Беспорядки из-за стрельбы в афроамериканца: Трамп отправил армию в город Кеноша

афроамериканца Джейкоба Блейка.

Об этом Трамп написал в Twitter.

Как сообщалось ранее, Блейк пытался разнять двух поссорившихся женщин, после чего в него выстрелили полицейские.

На следующий день в городе начались погромы и грабежи. Протестующие разбили двери здания городского суда, подожгли несколько зданий и авто. В связи с этим городские власти ввели комендантский час до 07:00 вторника по местному времени.

Также РБК-Украина писало, что в июне в Конгресс США внесли законопроект, предусматривающий реформу правоохранительных органов и значительные ограничения для полиции.