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Заворушення через стрілянину в афроамериканця: Трамп відправив армію в місто Кеноша

Автор: Максим Зайченко

афроамериканця Джейкоба Блейка.

Про це Трамп написав у Twitter.

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Як повідомлялося раніше, Блейк намагався розборонити двох посварених жінок, після чого в нього вистрілили поліцейські.

Наступного дня в місті почалися погроми та грабежі. Протестувальники розбили двері будівлі міського суду, підпалили кілька будинків і авто. У зв'язку з цим міська влада ввела комендантську годину до 07:00 вівторка за місцевим часом.

Також РБК-Україна писало, що у червні в Конгрес США внесли законопроект, який передбачає реформу правоохоронних органів і значні обмеження для поліції.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп