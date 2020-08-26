Заворушення через стрілянину в афроамериканця: Трамп відправив армію в місто Кеноша

афроамериканця Джейкоба Блейка.

Про це Трамп написав у Twitter.

Як повідомлялося раніше, Блейк намагався розборонити двох посварених жінок, після чого в нього вистрілили поліцейські.

Наступного дня в місті почалися погроми та грабежі. Протестувальники розбили двері будівлі міського суду, підпалили кілька будинків і авто. У зв'язку з цим міська влада ввела комендантську годину до 07:00 вівторка за місцевим часом.

Також РБК-Україна писало, що у червні в Конгрес США внесли законопроект, який передбачає реформу правоохоронних органів і значні обмеження для поліції.