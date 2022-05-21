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Бесполезный совет. Посол Мельник отреагировал на идею генерала ФРГ о сокращении военной помощи Украине

Фото: посол Украины в ФРГ Андрей Мельник (mfa.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Идея немецкого экс-генерала Эриха Вада о том, что "поставки Украине тяжелого вооружения не имеют никакого смысла", является абсурдной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла Украины в Германии Андрея Мельника.

"Экс-генерал Вад, вы, как "военный стратег" Меркель, лично предотвратили вступление Украины в НАТО в 2008 году и, таким образом, сделали возможной сегодняшнюю войну. Ваш "совет" абсолютно бесполезен. Лучше наслаждайтесь своей пенсией", - заявил Мельник.

Напомним, ранее Андрей Мельник рассказал, что несмотря на решение правительства Германии поставлять тяжелое вооружение для Украины, складывается впечатление, что канцлер Олаф Шольц не хочет этого делать. Со стороны это выглядит, как затягивание времени.

Также мы писали, что, по мнению Мельника, поставки оружия Украине от Германии не могут спровоцировать Третью мировую войну. Поскольку она уже началась.

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УкраинаГерманияАндрей МельникВоенная помощь