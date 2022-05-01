ru ua
Вс, 01 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оружие Украине от Германии не спровоцирует Третью мировую войну. Она уже началась, - Мельник

Новина українською →
Киев, Воскресенье 01 мая 2022 14:23
Оружие Украине от Германии не спровоцирует Третью мировую войну. Она уже началась, - Мельник Фото: посол Украины в Германии Андрей Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Поставки оружия Украине от Германии не могут спровоцировать Третью мировую войну. Поскольку она уже началась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника в интервью Bild.

"Мировая война уже началась. Нападение Путина на Украину затрагивает всех, включая немцев, хотя еще не в военном плане. Всем должно быть понятно: Путин хочет нового империалистического мирового порядка с меньшим НАТО, к которому больше не относятся Польша, Чехия и Словения. Путин ведет эту войну на уничтожение против всего Запада, против нашей системы ценностей", - отметил Мельник.

Он считает страх стать участником войны, поставляя оружие, полной чушью.

"Для Путина Германия уже давно является стороной войны. Каждый, кто хочет предотвратить эскалацию их войны, должен помочь нам сейчас поставить Путина на его место. Победа России в Украине была бы худшим, что могло произойти с Германией", - резюмировал посол.

Отметим, канцлер ФРГ Олаф Шольц отреагировал на критику Германии за нехватку лидерства в вопросе поставки тяжелого вооружения Украине для противостояния РФ в войне, заявив, он стремится быть осторожным, а не делать все наспех.

Напомним, немецкий Бундестаг одобрил поставки немецких тяжелых вооружений для Украины.

Добавим, ранее сообщалось, что Германия поставит Украине зенитные установки ближе к лету.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Андрей Мельник Военная помощь Война России против Украины
NEWS
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны