Марна порада. Посол Мельник відреагував на ідею генерала ФРН щодо скорочення військової допомоги Україні

Ідея німецького екс-генерала Еріха Вада про те, що "постачання Україні важкого озброєння не має жодного сенсу", є абсурдною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла України у Німеччині Андрія Мельника .

"Екс-генерал Вад, ви, як "військовий стратег" Меркель, особисто запобігли вступу України до НАТО у 2008 році і, таким чином, уможливили сьогоднішню війну. Ваша "порада" абсолютно марна. Краще насолоджуйтесь своєю пенсією", - заявив Мельник.

Нагадаємо, раніше Андрій Мельник розповів, що, незважаючи на рішення уряду Німеччини постачати важке озброєння для України, складається враження, що канцлер Олаф Шольц не хоче цього робити. З боку це виглядає як затягування часу.

Також ми писали, що, на думку Мельника, постачання зброї Україні від Німеччини не може спровокувати Третю світову війну. Бо вона вже почалася.

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