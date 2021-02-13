UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Смогут ли украинцы выбирать, какой вакциной прививаться: ответ Минздрава

Автор: Милан Лелич

При вакцинации от COVID-19 у людей не будет возможность выбрать, какой именно вакциной прививаться. Это касается вакцин, закупленных за бюджетные деньги.

Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Популярные новости
Когда закончатся снегопады в Украине: синоптики назвали новую дату 12 февраля 2021
Переименование проспекта Бандеры обратно в Московский обжалуют в суде, - КГГА 11 февраля 2021
В рейтинге партий изменения: партия Порошенко вышла на первое место 11 февраля 2021
Будут ли вакцинировать переболевших COVID: рекомендации Минздрава 11 февраля 2021
Румыния возобновила работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной 12 февраля 2021
В Виннице мужчина угрожал взорвать взрывчатку в магазине сладостей 11 февраля 2021
Регулятор впервые лишил лицензии поставщика газа: злоупотреблял на рынке 12 февраля 2021
Киев откроет школы и детские сады: стало известно когда 12 февраля 2021
Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату 11 февраля 2021
Снова Московский. Суд в Киеве отменил переименование проспекта Бандеры 11 февраля 2021

По словам Ляшко, возможности такого выбора нет нигде в мире, в частности в странах, которые лидируют в процессе вакцинации: США, Израиле и т.д.

Напомним, Украина уже на следующей неделе должна получить первую партию вакцины от COVID. Это будет препарат британско-шведской компании AstraZeneca, вакцинация стартует сразу на следующий день.

Как сообщало РБК-Украина, на вакцинацию от коронавируса уже записались 58 тысяч человек. Это персонал ковидных больниц и члены бригад экстренной медицинской помощи, выезжающие к ковидным больным.

Отметим, по данным международного опроса Gallup International, две трети украинцев (65%) готовы прививаться против коронавируса, если вакцина будет общедоступной и будет считаться безопасной и эффективной. Отказываются это делать 30% населения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Вакцинамедицинавакцинация
Читайте также
На вакцинацию от COVID-19 записались почти 60 тысяч украинских медиков
Стало известно, какую вакцину от COVID первой получит Украина
Прогноз погоды