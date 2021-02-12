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В Украине, как и в целом по миру, 65% населения согласны вакцинироваться от COVID-19

Новина українською → Киев, Пятница 12 февраля 2021 12:46
В Украине, как и в целом по миру, 65% населения согласны вакцинироваться от COVID-19 Фото: вакцина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Две трети украинцев (65%) готовы прививаться против коронавируса, если вакцина будет общедоступной и будет считаться безопасной и эффективной. Отказываются это делать 30% населения.

Об этом свидетельствуют данные международного опроса Gallup International, которое в Украине проводили фонд "Демократические инициативы" и КМИС.

По данным опроса, в целом по миру о готовности вакцинироваться заявляют 67% респондентов. Однако четвертая часть (26%) опрошенных скорее всего откажется от возможности делать прививки. Колеблются по этому поводу 8%.

В Украине, как и в целом по миру, 65% населения согласны вакцинироваться от COVID-19

Большинство респондентов (53%) во всем мире считает, что подавляющая часть людей в их странах вакцинировались бы, если бы существовала доступная вакцина от коронавируса, которая будет безопасной и эффективной. В то же время 17% считают, что большинство в их стране не согласится на введение вакцины. Еще 22% уверены, что в этом вопросе не будет явного большинства.

В Украине 52% респондентов считают, что их земляки будут вакцинированы.

В Украине, как и в целом по миру, 65% населения согласны вакцинироваться от COVID-19

Во время исследования Gallup International, было опрошено 44 796 человек в 47 странах мира. В каждой стране в течение октября-декабря 2020 года было проведено собеседование с представительной выборкой из примерно 1000 мужчин и женщин личным путем, по телефону или через Интернет. Погрешность опроса составляет от + 3-5% на уровне 95% доверия.

Напомним, по данным опроса Gallup International, Украина заняла первое место в списке стран, население которых считает, что власть не справляется с коронакризисом. Недовольны решениями правительства 77% украинцев.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Gallup International, примерно половина (51%) украинцев считают, что угроза коронавируса преувеличена.

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