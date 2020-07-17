Бесплатно никто не будет раздавать вакцину от коронавируса, - Степанов

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

После изобретения вакцины будет целая очередь, чтобы получить какую-то квоту

Президент поставил задачу министру иностранных дел максимально двигаться в том направлении, чтобы Украина была одной из первых стран, которая получит вакцину от коронавируса. Также глава Минздрава обратился к своим коллегам из Италии, Германии, Франции и Нидерландов, чтобы Украина получила приоритетное право на получение этой вакцины.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина министр здравоохранения Максим Степанов.

Он рассказал, что у компании АstraZeneca уже сделали предзаказ вакцин несколько стран. К главам Минздрава именно этих стран он обратился по поводу приоритетного права Украины на получение доз.

По его словам, в первую очередь должны начать прививать медработников.

"Вы же понимаете, что после изобретения будет целая очередь, чтобы получить какую-то квоту. Бесплатно никто не будет раздавать вакцину. Но будет важно получить одними из первых", - добавил он.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что первый миллиард вакцин от коронавируса будет направлен в страны с низким и средним уровнем дохода.

Ранее сообщалось, что связанные с Россией хакеры предпринимают попытки выкрасть данные о вакцинах от коронавируса, которые разрабатываются в Великобритании, США и Канаде.