ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Бесплатно никто не будет раздавать вакцину от коронавируса, - Степанов

Киев, Пятница 17 июля 2020 14:42
Бесплатно никто не будет раздавать вакцину от коронавируса, - Степанов
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

После изобретения вакцины будет целая очередь, чтобы получить какую-то квоту

Президент поставил задачу министру иностранных дел максимально двигаться в том направлении, чтобы Украина была одной из первых стран, которая получит вакцину от коронавируса. Также глава Минздрава обратился к своим коллегам из Италии, Германии, Франции и Нидерландов, чтобы Украина получила приоритетное право на получение этой вакцины.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина министр здравоохранения Максим Степанов.

Он рассказал, что у компании АstraZeneca уже сделали предзаказ вакцин несколько стран. К главам Минздрава именно этих стран он обратился по поводу приоритетного права Украины на получение доз.

По его словам, в первую очередь должны начать прививать медработников.

"Вы же понимаете, что после изобретения будет целая очередь, чтобы получить какую-то квоту. Бесплатно никто не будет раздавать вакцину. Но будет важно получить одними из первых", - добавил он.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что первый миллиард вакцин от коронавируса будет направлен в страны с низким и средним уровнем дохода.

Ранее сообщалось, что связанные с Россией хакеры предпринимают попытки выкрасть данные о вакцинах от коронавируса, которые разрабатываются в Великобритании, США и Канаде.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ВакцинаМаксим Степанов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь