ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Безкоштовно ніхто не буде роздавати вакцину від коронавіруса, - Степанов

Київ, П'ятниця 17 липня 2020 14:42
Безкоштовно ніхто не буде роздавати вакцину від коронавіруса, - Степанов
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Після винаходу вакцини буде ціла черга, щоб отримати якусь квоту

Президент поставив завдання міністру закордонних справ максимально рухатися в тому напрямку, щоб Україна була однією з перших країн, яка отримає вакцину від коронавірусу. Також голова МОЗ звернувся до своїх колег з Італії, Німеччини, Франції та Нідерландів, щоб Україна отримала пріоритетне право на отримання цієї вакцини.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він розповів, що у компанії АstraZeneca вже зробили попереднє замовлення вакцин кілька країн. До голів МОЗ саме цих країн він звернувся з приводу пріоритетного права України на отримання доз.

За його словами, в першу чергу повинні почати вакцинувати медпрацівників.

"Ви ж розумієте, що після винаходу буде ціла черга, щоб отримати якусь квоту. Безкоштовно ніхто не буде роздавати вакцину. Але буде важливо отримати одними з перших", - додав він.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що перший мільярд вакцин від коронавірусу буде направлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу.

Раніше повідомлялося, що пов'язані з Росією хакери роблять спроби викрасти дані про вакцини від коронавірусу, які розробляються у Великобританії, США і Канаді.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ВакцинаМаксим Степанов
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся