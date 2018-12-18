ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Беспилотные автомобили в США начали развозить продукты заказчикам

Новости » Hi-tech    18.12.2018 - 21:46
Беспилотные автомобили в США начали развозить продукты заказчикам
Иллюстративное фото (voanews.com)

Начало работы сервиса доставки наступило после пилотного проекта, который стартовал еще в августе этого года

Сеть американских супермаркетов Kroger Co сообщила о начале доставки продуктов на автономных автомобилях в городе Скотсдейл, в штате Аризона. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Начало работы сервиса доставки наступило после пилотного проекта, который стартовал еще в августе этого года. В проекте принимал участие беспилотный автомобиль R1 от Nuro. R1 пользуется обычными дорогами для доставки продуктов. Однако, в отличие от обычного автомобиля, в этом транспортном средстве отсутствует водитель.

Напомним, в Токио в понедельник, 27 августа, начались первые тестовые поездки пассажиров на беспилотных автомобиля. Сервис запустили ZMP Inc. вместе с Hinomaru Kotsu Co. Автомобили курсируют по фиксированному маршруту длиной чуть более 5 километров. Они в автоматическом режиме начинают движение, поворачивают и останавливаются. Пока за рулем все равно будет сидеть водитель, который сможет вмешаться в управление в экстренных ситуациях.

Добавим, в феврале Uber и Google закрыли спор об краже технологий для беспилотных авто. Согласно мировому соглашению, перевозчик передаст разработчику ПО 0,34% акций.

В ЕС договорились существенно снизить выбросы от автомобилей с 2030 Трамп намерен создать единое Космическое командование
Новости Украины Соединенные Штаты Америкитехнологииавтомобили
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь