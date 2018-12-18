Беспилотные автомобили в США начали развозить продукты заказчикам

Иллюстративное фото (voanews.com)

Начало работы сервиса доставки наступило после пилотного проекта, который стартовал еще в августе этого года

Сеть американских супермаркетов Kroger Co сообщила о начале доставки продуктов на автономных автомобилях в городе Скотсдейл, в штате Аризона. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Начало работы сервиса доставки наступило после пилотного проекта, который стартовал еще в августе этого года. В проекте принимал участие беспилотный автомобиль R1 от Nuro. R1 пользуется обычными дорогами для доставки продуктов. Однако, в отличие от обычного автомобиля, в этом транспортном средстве отсутствует водитель.

Напомним, в Токио в понедельник, 27 августа, начались первые тестовые поездки пассажиров на беспилотных автомобиля. Сервис запустили ZMP Inc. вместе с Hinomaru Kotsu Co. Автомобили курсируют по фиксированному маршруту длиной чуть более 5 километров. Они в автоматическом режиме начинают движение, поворачивают и останавливаются. Пока за рулем все равно будет сидеть водитель, который сможет вмешаться в управление в экстренных ситуациях.

Добавим, в феврале Uber и Google закрыли спор об краже технологий для беспилотных авто. Согласно мировому соглашению, перевозчик передаст разработчику ПО 0,34% акций.