Безпілотні авто у США почали розвозити продукти замовникам

Іллюстративне фото (voanews.com)

Початок роботи сервісу доставки настав після пілотного проекту, який стартував ще у серпні цього року

Мережа американських супермаркетів Kroger Co повідомила про початок доставки продуктів на автономних автомобілях в місті Скотсдейл, в штаті Аризона. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Початок роботи сервісу доставки настав після пілотного проекту, який стартував ще у серпні цього року. У проекті брав участь безпілотний автомобіль R1 від Nuro. R1 користується звичайними дорогами для доставки продуктів. Проте, на відміну від звичайного автомобіля, у цьому транспортному засобі відсутній водій.

Нагадаємо, у Токіо у понеділок, 27 серпня, почалися перші тестові поїздки пасажирів на безпілотних автомобіля. Сервіс запустили ZMP Inc. разом з Hinomaru Kotsu Co. Автомобілі курсують за фіксованим маршрутом довжиною трохи більше 5 кілометрів. Вони в автоматичному режимі починають рух, повертають і зупиняються. Наразі за кермом все одно сидітиме водій, який зможе втрутитися у керування в екстрених ситуаціях.

Додамо, у лютому Uber і Google закрили спір про крадіжку технологій для безпілотних авто. Згідно з мировою угодою, перевізник передасть розробнику ПЗ 0,34% акцій.