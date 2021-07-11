ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Беспилотники и обстрелы: боевики на Донбассе пять раз нарушили "тишину"

Новина українською →
Донбасс, Воскресенье 11 июля 2021 17:40
Беспилотники и обстрелы: боевики на Донбассе пять раз нарушили "тишину" Фото: Боевики в очередной раз обстреляли украинские позиции (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. С начала суток боевики трижды обстреливали украинские позиции и дважды запускали беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Один из вражеских обстрелов был зафиксирован в районе населенного пункта Пески. Оккупанты дважды обстреляли позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Также вблизи Новоселовки российские наемники вели огонь из минометов 82-го калибра.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы два пролета вражеских беспилотников с пересечением линии разграничения.

"Боевых потерь среди украинских военных нет. Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 10 июля, боевики 11 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс ООС
NEWS
Миллиардер Брэнсон отправляется в космос: трансляция первого туристического полета
Миллиардер Брэнсон отправляется в космос: трансляция первого туристического полета
DAILY
Опаснее, чем Россия. Как Китай борется с Западом за влияние в мире
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Опаснее, чем Россия. Как Китай борется с Западом за влияние в мире