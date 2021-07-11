ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Безпілотники та обстріли: бойовики на Донбасі п'ять разів порушили " тишу"

Новость на русском →
Донбас, Неділя 11 липня 2021 17:40
Безпілотники та обстріли: бойовики на Донбасі п'ять разів порушили " тишу" Фото: бойовики в черговий раз обстріляли українські позиції (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

Збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. З початку доби бойовики тричі обстрілювали українські позиції і двічі запускали безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Один з ворожих обстрілів був зафіксований в районі населеного пункту Піски. Окупанти двічі обстріляли позиції українських захисників з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Також поблизу Новоселівки російські найманці вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

Крім того, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовані два прольоти ворожих безпілотників з перетином лінії розмежування.

"Бойових втрат серед українських військових немає. Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 10 липня, бойовики 11 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас ООС
NEWS
Мільярдер Бренсон відправляється у космос: трансляція першого туристичного польоту
Мільярдер Бренсон відправляється у космос: трансляція першого туристичного польоту
DAILY
Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі