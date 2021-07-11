На Донбассе 11 обстрелов за сутки: боевики пустили в ход тяжелую артиллерию и минометы

Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных 11 раз за прошедшие сутки, 10 июля. При этом оккупанты пустили в ход тяжелую артиллерию, противотанковый ракетный комплекс, минометы и другое запретное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.

В районе Мироновского оккупанты применяли артиллерийские системы калибра 122-мм. А в Водяном (возле Донецка) обстреливали позиции украинских военных из минометов 120-го калибра.

В районе Водяного на Приазовье боевики дважды совершали обстрелы из артиллерийских систем калибра 122-мм и гранатометов различных систем. В районе Широкино российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра.

В направлении Светлодарска враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших защитников из минометов 82-го калибра.

Недалеко от Золотого-4 противник применял противотанковый ракетный комплекс.

"Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди украинских воинов за прошедшие сутки нет.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

Также сообщается, что о фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на сегодняшнее утро обстрелов не было.