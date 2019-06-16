Беспилотники хуситов атаковали аэропорты в Саудовской Аравии

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Силы коалиции Саудовской Аравии перехватили и сбили беспилотник, нацеленный на город Абху

Аэропорты Джизана и Абха в южной части Саудовской Аравии 15 июня были атакованы при помощи беспилотников йеменскими повстанцами-хуситами. Об этом сообщил телеканал "Аль-Масира", передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Согласно информации канала, ряд ударов беспилотников был направлен на диспетчерские пункты в аэропорту Джизан и на заправочную станцию в аэропорту Абха.

Представители проиранской коалиции заявили, что в настоящий момент эти аэропорты не работают.

Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, сообщила, что ее силы перехватили и сбили беспилотник хуситов, нацеленный на город Абху.

О возможных жертвах атак не сообщается.

Отмечается, что с 12 июня хуситы нанесли несколько ударов по аэропорту Абха, когда в результате ракетной атаки было ранено 26 человек.

Хуситы усилили нападения на саудовские города в связи с эскалацией напряженности между Ираном и арабскими государствами Персидского залива, которых поддерживают США.

Напомним, 26 мая беспилотники йеменских повстанцев движения "Ансар Аллах" уже атаковали аэропорт в городе Джизан в Саудовской Аравии. Тогда целью ударов хуситов были военные ангары на территории аэропорта.