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Безпілотники хуситів атакували аеропорти в Саудівській Аравії

Новини » Надзвичайні події    16.06.2019 - 04:41
Безпілотники хуситів атакували аеропорти в Саудівській Аравії
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Сили коаліції Саудівської Аравії перехопили і збили безпілотник, націлений на місто Абху

Аеропорти Джізана й Абха в південній частині Саудівської Аравії 15 червня були атаковані за допомогою безпілотників єменськими повстанцями-хуситами. Про це повідомив телеканал "Аль-Масіра", передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Згідно з інформацією каналу, ряд ударів безпілотників був спрямований на диспетчерські пункти в аеропорту Джізан і на заправну станцію в аеропорту Абха.

Представники проіранського коаліції заявили, що наразі ці аеропорти не працюють.

Очолювана Саудівською Аравією коаліція, повідомила, що її сили перехопили і збили безпілотник хуситів, націлений на місто Абху.

Про можливі жертви атак не повідомляється.

Зазначається, що з 12 червня хусити завдали кілька ударів по аеропорту Абха, коли в результаті ракетної атаки було поранено 26 осіб.

Хусити посилили напади на саудівські міста у зв'язку з ескалацією напруженості між Іраном і арабськими державами Перської затоки, яких підтримують США.

Нагадаємо, 26 травня безпілотники єменських повстанців руху "Ансар Аллах" вже атакували аеропорт у місті Джізан у Саудівській Аравії. Тоді метою ударів хуситів були військові ангари на території аеропорту.

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