Росія завезла на Донбас запалювальні боєприпаси, - розвідка

Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com-abazia)

Запалювальні боєприпаси призначені для скидання з безпілотників

Російська Федерація передала бойовикам на окупованому Донбасі експериментальні зразки запалювальних боєприпасів. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк з посиланням на Головне управління розвідки (ГУР), передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що на початку листопада з території Росії завезли експериментальні зразки запалювальних боєприпасів, які запускаються за допомогою безпілотників. За словами Гуцуляка, 17 листопада в результаті невдалого випробування загорівся російський безпілотник, після чого виникла пожежа, яка знищила військове майно та автомобіль керівника розвідки одного із з'єднань російських окупаційних військ.

Нагадаємо, раніше українська розвідка заявляла, що російські військові масово відмовляються від служби на окупованому Донбасі. Це відбувається через неофіційний статус відрядження, визнання їх військовими злочинцями в разі потрапляння до полону і низький рівень грошового забезпечення.

Також раніше повідомлялося, що Росія видає ліквідованих на Донбасі найманців за загиблих в Сирії.