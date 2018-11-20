Фото: уламок безпілотника (facebook.com/pressjfo)

Безпілотник збирав дані в районі Бахмута та Костянтинівки

Українські військові в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі збили черговий російський безпілотник. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора вранці виявили безпілотний літальний апарат супротивника, ймовірно типу "Орлан-10". Безпілотник збирав розвідувальну інформацію по маршруту Бахмут-Костянтинівка-Очеретине.

"Після підтвердження роботи безпілотника радіолокаційними засобами ППО близько 12:20 ціль була знищена вогневим підрозділом протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ зі складу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що виявлені уламки характерні для БПЛА "Орлан-10" виробництва Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше українська сторона СЦКК заявила, що бойовики на Донбасі порушують угоди про відвід техніки. Зокрема, безпілотник місії ОБСЄ в непідконтрольних районах Луганської області виявив 34 гаубиці.

До цього був виявлений безпілотник над військовою частиною в Бахмуті. У Міноборони зазначили, що підозрюваного, його автомобіль, дрони і ноутбук передали співробітникам Служби безпеки України.