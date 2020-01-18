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Беспилотник США провел разведку возле оккупированного Крыма

Новости » Общество     18.01.2020 - 09:19
Беспилотник США провел разведку возле оккупированного Крыма
Иллюстративное фото (aa.com.tr)

Также БПЛА провел мониторинг линии разграничения на Донбассе

Стретегический беспилотный ВВС США провел разведку у границ оккупированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторингового ресурса Plane Radar в Twitter.

Так, разведывательный беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk с бортовым номером 11-2048 был запущен 17 января в 5:50 по Киеву с американкой авиабазы Сигонелла, расположенной на острове Сицилия.

БПЛА провел мониторинг линии разграничения на Донбассе, а затем начал разведывательный полет вдоль черноморского побережья.

Напомним, в конце декабря американский беспилотный летательный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk провел у админграниц Крыма разведывательный полет. Беспилотник вылетел с базы НАТО на итальянском острове Сицилия, а затем провел мониторинг вдоль линии разграничения в Донбассе. Впоследствии БПЛА провел разведку вдоль Черноморского побережья.

12 декабря российские военные артиллерийского подразделения армейского корпуса провели боевую подготовку с применением беспилотных летательных аппаратов в аннексированном Крыму.

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