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Россия провела запуски беспилотников в Крыму

Новости » Общество     12.12.2019 - 12:53
Россия провела запуски беспилотников в Крыму
Фото: российский беспилотник "Форпост" (wikipedia.org)

Российские военные отрабатывали обнаружение командных пунктов противника

Российские военные артиллерийского подразделения армейского корпуса провели боевую подготовку с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в аннексированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что во время запусков беспилотников отрабатывались разведывательно-поисковые действия по обнаружению командных пунктов условного противника с дальнейшей передачей выявленных координат штабам артиллерийских подразделений.

"Личный состав постов наблюдения и разведки, используя БПЛА, осуществляет обнаружение, наведение на цели и корректировку огня, а также обеспечивает их взаимодействие с артиллерийскими расчетами", - сообщили в российском Министерстве обороны.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в августе в Крыму российские военно-морские силы разместили эскадрилью дальних беспилотников "Форпост". Беспилотники были размещены вблизи Севастополя.

Также сообщалось, что украинские военные готовы применять зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1" против российских БПЛА со стороны аннексированного Крыма. Как отметили в Военно-воздушных силах Украины, "Буки" являются эффективным оружием против БПЛА "Форпост" и "Орлан", которые размещены в аннексированном Крыму.

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