Безпілотник США провів розвідку біля окупованого Криму

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Також БПЛА провів моніторинг лінії розмежування на Донбасі

Стретегіческій безпілотний ВВС США провів розвідку біля кордонів окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингового ресурсу Plane Radar в Twitter.

Так, розвідувальний безпілотний апарат RQ-4 Global Hawk з бортовим номером 11-2048 був запущений 17 січня в 5:50 за Києвом з американкої авіабази Сігонелла, розташованої на острові Сицилія.

БПЛА провів моніторинг лінії розмежування на Донбасі, а потім почав розвідувальний політ вздовж чорноморського узбережжя.

Нагадаємо, в кінці грудня американський безпілотний літальний апарат RQ-4B-40 Global Hawk провів біля кордонів Криму розвідувальний політ. Безпілотник вилетів з бази НАТО на італійському острові Сицилія, а потім провів моніторинг вздовж лінії розмежування в Донбасі. Згодом БПЛА провів розвідку вздовж Чорноморського узбережжя.

12 грудня російські військові артилерійського підрозділу армійського корпусу провели бойову підготовку із застосуванням безпілотних літальних апаратів в включеному Криму.