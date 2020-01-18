ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Безпілотник США провів розвідку біля окупованого Криму

Новини » Суспільство     18.01.2020 - 09:19
Безпілотник США провів розвідку біля окупованого Криму
Ілюстративне фото (aa.com.tr)

Також БПЛА провів моніторинг лінії розмежування на Донбасі

Стретегіческій безпілотний ВВС США провів розвідку біля кордонів окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингового ресурсу Plane Radar в Twitter.

Так, розвідувальний безпілотний апарат RQ-4 Global Hawk з бортовим номером 11-2048 був запущений 17 січня в 5:50 за Києвом з американкої авіабази Сігонелла, розташованої на острові Сицилія.

БПЛА провів моніторинг лінії розмежування на Донбасі, а потім почав розвідувальний політ вздовж чорноморського узбережжя.

Нагадаємо, в кінці грудня американський безпілотний літальний апарат RQ-4B-40 Global Hawk провів біля кордонів Криму розвідувальний політ. Безпілотник вилетів з бази НАТО на італійському острові Сицилія, а потім провів моніторинг вздовж лінії розмежування в Донбасі. Згодом БПЛА провів розвідку вздовж Чорноморського узбережжя.

12 грудня російські військові артилерійського підрозділу армійського корпусу провели бойову підготовку із застосуванням безпілотних літальних апаратів в включеному Криму.

Польща наполягає на розширенні санкцій ЄС через "вибори" в Криму США пообіцяли в ОБСЄ продовжувати санкції проти Росії до деокупації Криму
Новини України Крим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся