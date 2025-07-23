ua en ru
Ср, 23 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Бешикташ" - "Шахтер": где смотреть бесплатно, анонс и прогноз на матч

Среда 23 июля 2025 12:23
UA EN RU
"Бешикташ" - "Шахтер": где смотреть бесплатно, анонс и прогноз на матч "Шахтер" стартует в ЛЕ матчем с "Бешикташем" (фото: t.me/fcshakhtar_news)
Автор: Екатерина Урсатий

Донецкий "Шахтер" начинает свой еврокубковый путь в сезоне 2025/26. Первым соперником "горняков" во втором квалификационном раунде Лиги Европы станет грозный турецкий "Бешикташ".

РБК-Украина рассказывает, где смотреть это принципиальное противостояние бесплатно и чего ожидать от игры.

"Бешикташ" - "Шахтер": где и когда смотреть матч бесплатно

Первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы между "Бешикташем" и "Шахтером" состоится в четверг, 24 июля. Начало поединка - в 21:00 по киевскому времени. Игра пройдет на стадионе "Бешикташ Парк" в Стамбуле.

Прямую трансляцию матча в Украине можно будет посмотреть на платформе онлайн-телевидения "Киевстар ТВ". Матч будет транслироваться на канале "КС ТВ / Еврокубки".

Чтобы посмотреть трансляцию бесплатно, достаточно зайти на сайт "Киевстар ТВ", зарегистрироваться по номеру мобильного телефона и подтвердить вход с помощью кода из SMS.

&quot;Бешикташ&quot; - &quot;Шахтер&quot;: где смотреть бесплатно, анонс и прогноз на матч"Шахтер" стартует в ЛЕ матчем с "Бешикташем" (фото: t.me/fcshakhtar_news)

"Бешикташ" - "Шахтер": прогноз на матч

Специалисты не видят явного фаворита в первом матче, однако отдают небольшое преимущество турецкой команде благодаря фактору домашнего поля.

  • Победа "Бешикташа": коэффициент 2.38
  • Ничья: коэффициент 3.75
  • Победа "Шахтера": коэффициент 2.73

В то же время в двухматчевом противостоянии шансы "горняков" на проход в следующий раунд оцениваются чуть выше (коэффициент 1.66 против 2.13 на турок).

"Бешикташ" - "Шахтер": что нужно знать перед матчем

"Шахтер" уверенно прошел финский "Ильвес" в первом раунде (6:0, 0:0), однако в подготовке к матчу с "Бешикташем" неожиданно уступил словенскому "Триглаву" в товарищеском матче. Впрочем, в составе дончан пока отсутствуют травмированные, поэтому ожидается выход оптимального состава.

Для главного тренера Арды Турана противостояние с "Бешикташем" является принципиальным, ведь он легенда их заклятых соперников - "Галатасарая". Ассистент Турана Карло Николини заверил, что команда готова физически и стремится продемонстрировать динамичную игру, которая сочетает талант, дисциплину и характер.

&quot;Бешикташ&quot; - &quot;Шахтер&quot;: где смотреть бесплатно, анонс и прогноз на матчАрда Туран (фото: t.me/fcshakhtar_news)

"Бешикташ", который в прошлом сезоне финишировал четвертым в Турции, провел мощную трансферную кампанию. Команду Оле-Гуннара Сульшера пополнили такие звезды, как форвард Тэмми Абрахам из "Ромы", чемпион Европы Рафа Силва и другие известные игроки.

Однако предсезонная подготовка показала, что защита "орлов" небезгрешна - в товарищеских матчах турки демонстрировали уязвимость в защите, пропуская в каждом из последних трех матчей.

Интересно, что команды ни разу не встречались в официальных матчах (последний "товарняк" клубы провели 17 июля 2024 года и донецкий клуб одержал минимальную победу благодаря голу Эгиналду).

&quot;Бешикташ&quot; - &quot;Шахтер&quot;: где смотреть бесплатно, анонс и прогноз на матч"Шахтер" стартует в ЛЕ матчем с "Бешикташем" (фото: t.me/fcshakhtar_news)

Что будет дальше?

Победитель этой пары в следующем раунде сыграет с неудачником противостояния ЛЧ "Рейнджерс" - "Панатинаикос" (первый поединок шотландцы выиграли со счетом 2:0).

Проигравшая команда отправится в квалификацию Лиги конференций, где встретится с победителем пары "Сент-Патрикс" (Ирландия) - "Нымме Калью" (Эстония).

Ответный матч между "Шахтером" и "Бешикташем" состоится 31 июля в польском Кракове. Начало - также в 21:00.

Ранее мы писали, что "Динамо" разгромило "Хамрун Спартанс" на старте Лиги чемпионов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лига Европы Шахтер Футбол
Новости
Переговоры Украины и РФ: стали известны место и время встречи делегаций в Стамбуле
Переговоры Украины и РФ: стали известны место и время встречи делегаций в Стамбуле
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки