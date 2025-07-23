"Бешикташ" - "Шахтер": где смотреть бесплатно, анонс и прогноз на матч
Донецкий "Шахтер" начинает свой еврокубковый путь в сезоне 2025/26. Первым соперником "горняков" во втором квалификационном раунде Лиги Европы станет грозный турецкий "Бешикташ".
РБК-Украина рассказывает, где смотреть это принципиальное противостояние бесплатно и чего ожидать от игры.
"Бешикташ" - "Шахтер": где и когда смотреть матч бесплатно
Первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы между "Бешикташем" и "Шахтером" состоится в четверг, 24 июля. Начало поединка - в 21:00 по киевскому времени. Игра пройдет на стадионе "Бешикташ Парк" в Стамбуле.
Прямую трансляцию матча в Украине можно будет посмотреть на платформе онлайн-телевидения "Киевстар ТВ". Матч будет транслироваться на канале "КС ТВ / Еврокубки".
Чтобы посмотреть трансляцию бесплатно, достаточно зайти на сайт "Киевстар ТВ", зарегистрироваться по номеру мобильного телефона и подтвердить вход с помощью кода из SMS.
"Шахтер" стартует в ЛЕ матчем с "Бешикташем" (фото: t.me/fcshakhtar_news)
"Бешикташ" - "Шахтер": прогноз на матч
Специалисты не видят явного фаворита в первом матче, однако отдают небольшое преимущество турецкой команде благодаря фактору домашнего поля.
- Победа "Бешикташа": коэффициент 2.38
- Ничья: коэффициент 3.75
- Победа "Шахтера": коэффициент 2.73
В то же время в двухматчевом противостоянии шансы "горняков" на проход в следующий раунд оцениваются чуть выше (коэффициент 1.66 против 2.13 на турок).
"Бешикташ" - "Шахтер": что нужно знать перед матчем
"Шахтер" уверенно прошел финский "Ильвес" в первом раунде (6:0, 0:0), однако в подготовке к матчу с "Бешикташем" неожиданно уступил словенскому "Триглаву" в товарищеском матче. Впрочем, в составе дончан пока отсутствуют травмированные, поэтому ожидается выход оптимального состава.
Для главного тренера Арды Турана противостояние с "Бешикташем" является принципиальным, ведь он легенда их заклятых соперников - "Галатасарая". Ассистент Турана Карло Николини заверил, что команда готова физически и стремится продемонстрировать динамичную игру, которая сочетает талант, дисциплину и характер.
Арда Туран (фото: t.me/fcshakhtar_news)
"Бешикташ", который в прошлом сезоне финишировал четвертым в Турции, провел мощную трансферную кампанию. Команду Оле-Гуннара Сульшера пополнили такие звезды, как форвард Тэмми Абрахам из "Ромы", чемпион Европы Рафа Силва и другие известные игроки.
Однако предсезонная подготовка показала, что защита "орлов" небезгрешна - в товарищеских матчах турки демонстрировали уязвимость в защите, пропуская в каждом из последних трех матчей.
Интересно, что команды ни разу не встречались в официальных матчах (последний "товарняк" клубы провели 17 июля 2024 года и донецкий клуб одержал минимальную победу благодаря голу Эгиналду).
"Шахтер" стартует в ЛЕ матчем с "Бешикташем" (фото: t.me/fcshakhtar_news)
Что будет дальше?
Победитель этой пары в следующем раунде сыграет с неудачником противостояния ЛЧ "Рейнджерс" - "Панатинаикос" (первый поединок шотландцы выиграли со счетом 2:0).
Проигравшая команда отправится в квалификацию Лиги конференций, где встретится с победителем пары "Сент-Патрикс" (Ирландия) - "Нымме Калью" (Эстония).
Ответный матч между "Шахтером" и "Бешикташем" состоится 31 июля в польском Кракове. Начало - также в 21:00.
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