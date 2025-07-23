"Бешикташ" - "Шахтер": где смотреть бесплатно, анонс и прогноз на матч

РБК-Украина рассказывает, где смотреть это принципиальное противостояние бесплатно и чего ожидать от игры.

"Бешикташ" - "Шахтер": где и когда смотреть матч бесплатно

Первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы между "Бешикташем" и "Шахтером" состоится в четверг, 24 июля. Начало поединка - в 21:00 по киевскому времени. Игра пройдет на стадионе "Бешикташ Парк" в Стамбуле.

Прямую трансляцию матча в Украине можно будет посмотреть на платформе онлайн-телевидения "Киевстар ТВ". Матч будет транслироваться на канале "КС ТВ / Еврокубки".

Чтобы посмотреть трансляцию бесплатно, достаточно зайти на сайт "Киевстар ТВ", зарегистрироваться по номеру мобильного телефона и подтвердить вход с помощью кода из SMS.

"Шахтер" стартует в ЛЕ матчем с "Бешикташем" (фото: t.me/fcshakhtar_news)

"Бешикташ" - "Шахтер": прогноз на матч

Специалисты не видят явного фаворита в первом матче, однако отдают небольшое преимущество турецкой команде благодаря фактору домашнего поля.

Победа "Бешикташа": коэффициент 2.38

коэффициент 2.38 Ничья: коэффициент 3.75

коэффициент 3.75 Победа "Шахтера": коэффициент 2.73

В то же время в двухматчевом противостоянии шансы "горняков" на проход в следующий раунд оцениваются чуть выше (коэффициент 1.66 против 2.13 на турок).

"Бешикташ" - "Шахтер": что нужно знать перед матчем

"Шахтер" уверенно прошел финский "Ильвес" в первом раунде (6:0, 0:0), однако в подготовке к матчу с "Бешикташем" неожиданно уступил словенскому "Триглаву" в товарищеском матче. Впрочем, в составе дончан пока отсутствуют травмированные, поэтому ожидается выход оптимального состава.

Для главного тренера Арды Турана противостояние с "Бешикташем" является принципиальным, ведь он легенда их заклятых соперников - "Галатасарая". Ассистент Турана Карло Николини заверил, что команда готова физически и стремится продемонстрировать динамичную игру, которая сочетает талант, дисциплину и характер.

Арда Туран (фото: t.me/fcshakhtar_news)

"Бешикташ", который в прошлом сезоне финишировал четвертым в Турции, провел мощную трансферную кампанию. Команду Оле-Гуннара Сульшера пополнили такие звезды, как форвард Тэмми Абрахам из "Ромы", чемпион Европы Рафа Силва и другие известные игроки.

Однако предсезонная подготовка показала, что защита "орлов" небезгрешна - в товарищеских матчах турки демонстрировали уязвимость в защите, пропуская в каждом из последних трех матчей.

Интересно, что команды ни разу не встречались в официальных матчах (последний "товарняк" клубы провели 17 июля 2024 года и донецкий клуб одержал минимальную победу благодаря голу Эгиналду).

"Шахтер" стартует в ЛЕ матчем с "Бешикташем" (фото: t.me/fcshakhtar_news)