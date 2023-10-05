Беруть вище. Шахраї удосконалили знайому схему "допомоги" ЗСУ

"Такі листи від мого імені розсилають начальникам РВА Дніпропетровщини. У них прохання до підприємців - зібрати кошти. Мовляв, на потреби однієї з наших бригад. І номер рахунку, куди можна їх скинути", - розповів він.

Шахраї збирають гроші "для військових" від імені голови Дніпропетровської ОВА (t.me/dnipropetrovskaODA)

У листі, який виклав Лисак, йдеться про збір коштів для допомоги 93 ОМБР. Зокрема, в листі йдеться, що кошти підуть нібито на закупівлю навігаторів, генераторів, квадракоптерів та іншого обладнання, так необхідного військовим.

"Наголошую - не маю до цього жодного стосунку! Не ведіться на брехню. Шахраями займатимуться правоохоронці. Вони мають понести найсуворіше покарання", - додав голова ОВА.

Нова, але стара схема обману

Нагадаємо, ця схема далеко не нова. Раніше подібні "листи щастя" від імені ОВА шахраї надсилали у Чернівецькій, Львівській та Рівненській областях. Вони теж надсилалися на бланку, який був схожим на зразок офіційного документа ОВА. Щоправда, тоді вони адресувалися підприємцям зазначених регіонів.