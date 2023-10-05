RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Берут выше. Мошенники усовершенствовали знакомую схему "помощи" ВСУ

Фото: мошенники усовершенствовали знакомую схему "помощи" ВСУ (freepik com)
Автор: Наталия Гурковская

Мошенники решили "улучшить" уже знакомую схему сбора "помощи" для ВСУ, используя письма от ОВА. В Днепре они адресуют их не только предпринимателям, а и начальникам РВА области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Такие письма от моего имени рассылают начальникам РВА Днепропетровщины. В них просьба к предпринимателям - собрать средства. Мол, на нужды одной из наших бригад. И номер счета, куда можно их сбросить", - рассказал он.

Мошенники собирают деньги "для военных" от имени главы Днепропетровской ОВА (t.me/dnipropetrovskaODA) 

В письме, которое выложил Лысак, говорится о сборе средств для помощи 93 ОМБР. В частности, в письме говорится, что средства пойдут якобы на закупку навигаторов, генераторов, квадракоптеров и другого оборудования, так необходимого военным.

"Отмечаю - не имею к этому никакого отношения! Не ведитесь на ложь. Мошенниками будут заниматься правоохранители. Они должны понести самое суровое наказание", - добавил глава ОВА.

Новая, но старая схема обмана

Напомним, эта схема далеко не новая. Ранее подобные "письма счастья" от имени ОВА мошенники слали в Черновицкой, Львовской и Ровенской областях. Они тоже отсылались на бланке, который был похож на образец официального документа ОВА. Правда, в тех случаях они адресовались предпринимателям указанных регионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
шахраїшахраї в УкраїніДнипро