Берут выше. Мошенники усовершенствовали знакомую схему "помощи" ВСУ

"Такие письма от моего имени рассылают начальникам РВА Днепропетровщины. В них просьба к предпринимателям - собрать средства. Мол, на нужды одной из наших бригад. И номер счета, куда можно их сбросить", - рассказал он.

Мошенники собирают деньги "для военных" от имени главы Днепропетровской ОВА (t.me/dnipropetrovskaODA)

В письме, которое выложил Лысак, говорится о сборе средств для помощи 93 ОМБР. В частности, в письме говорится, что средства пойдут якобы на закупку навигаторов, генераторов, квадракоптеров и другого оборудования, так необходимого военным.

"Отмечаю - не имею к этому никакого отношения! Не ведитесь на ложь. Мошенниками будут заниматься правоохранители. Они должны понести самое суровое наказание", - добавил глава ОВА.

Новая, но старая схема обмана

Напомним, эта схема далеко не новая. Ранее подобные "письма счастья" от имени ОВА мошенники слали в Черновицкой, Львовской и Ровенской областях. Они тоже отсылались на бланке, который был похож на образец официального документа ОВА. Правда, в тех случаях они адресовались предпринимателям указанных регионов.