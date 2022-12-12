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"Збирають" допомогу від імені ОВА. На Львівщині з'явився новий вид шахрайства

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Львівська область, Понеділок 12 грудня 2022 14:43
"Збирають" допомогу від імені ОВА. На Львівщині з'явився новий вид шахрайства Фото: у Львівській області з'явився новий вид шахрайства (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Жителів Львівської області, зокрема підприємців, попередили про новий вид шахрайства. Зловмисники від імені обласної військової адміністрації "збирають" матеріальну допомогу для військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram.

"У таких листах, які надсилають нібито від Львівської ОВА та нібито з моїм підписом, йдеться, що ми збираємо матеріальну допомогу нашим захисникам. Офіційно заявляю : ні я, ні Львівська ОВА, жоден працівник адміністрації такого збору не проводимо", - зазначив. він.

Козицький закликав громадян вивчати зміст листів. І у разі отримання подібних "пропозицій" одразу звертатися до поліції.

&quot;Збирають&quot; допомогу від імені ОВА. На Львівщині з'явився новий вид шахрайства

Фото: лист, за допомогою якого шахраї намагаються обдурити громадян (t.me/kozytskyy_maksym_official)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні з'явилися зловмисники, які під виглядом чат-ботів енергетичної компанії YASNO намагаються отримати доступ до Telegram-акаунтів користувачів.

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