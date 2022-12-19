ua ru
Пн, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відправляють листи від імені голови ОВА. Шахраї вигадали нову схему "допомоги" ЗСУ

Новость на русском →
Україна, Понеділок 19 грудня 2022 16:50
Відправляють листи від імені голови ОВА. Шахраї вигадали нову схему "допомоги" ЗСУ Фото: шахраї вигадали нову схему "допомоги" ЗСУ (freepik com)
Автор: Наталія Гурковська

Підприємці Рівненської області почали отримувати листи від імені голови ОВА з проханням "допомоги" ЗСУ. Це виявилась шахрайська схема, насправді ніхто таких листів не надсилав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Рівненської ОВА Віталія Коваля.

"Підприємці Рівненської області отримують листи нібито від імені начальника Рівненської ОВА з проханням взяти участь у "програмі надання благодійної грошової допомоги Збройним Силам України", -розповів він.

За його словами, за цю "допомогу" бізнес нібито отримає зменшення податку на прибуток пропорційно внесеної благодійної сумі.

"Зловмисниками вже займаються правоохоронні органи", - попередив Коваль.

Відправляють листи від імені голови ОВА. Шахраї вигадали нову схему &quot;допомоги&quot; ЗСУ

Він наголосив, що Рівненська ОВА подібних звернень не розсилає і вся гуманітарна діяльність проводиться максимально публічно.

"Будьте уважні, думайте критично і в разі отримання подібних листів - телефонуйте правоохоронцям", - звернувся з проханням очільник регіону.

Нагадаємо, раніше такий вид шахрайства діяв у Львівській області. Так, зловмисники від імені ОВА також "збирали" матеріальну допомогу для військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівне шахраї
NEWS
Сили ППО збили 18 з 23 дронів над Києвом: у КМВА розповіли про наслідки
Сили ППО збили 18 з 23 дронів над Києвом: у КМВА розповіли про наслідки
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах