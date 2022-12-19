Відправляють листи від імені голови ОВА. Шахраї вигадали нову схему "допомоги" ЗСУ

Підприємці Рівненської області почали отримувати листи від імені голови ОВА з проханням "допомоги" ЗСУ. Це виявилась шахрайська схема, насправді ніхто таких листів не надсилав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Рівненської ОВА Віталія Коваля.

"Будьте уважні, думайте критично і в разі отримання подібних листів - телефонуйте правоохоронцям", - звернувся з проханням очільник регіону.

Він наголосив, що Рівненська ОВА подібних звернень не розсилає і вся гуманітарна діяльність проводиться максимально публічно.

За його словами, за цю "допомогу" бізнес нібито отримає зменшення податку на прибуток пропорційно внесеної благодійної сумі.

"Підприємці Рівненської області отримують листи нібито від імені начальника Рівненської ОВА з проханням взяти участь у "програмі надання благодійної грошової допомоги Збройним Силам України", -розповів він.

Нагадаємо, раніше такий вид шахрайства діяв у Львівській області. Так, зловмисники від імені ОВА також "збирали" матеріальну допомогу для військових.

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