Ураження Кримського мосту є і символічним, і ефективним, бо воно ізолює логістику півострова через сухопутний коридор. Водночас, така операція навряд чи змусить Росію заспокоїтися.

Про це у подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" розповіла Марія Берлінська, волонтерка, ветеранка та керівниця проєкту Victory Drones.

Символічним ураження мосту є, за словами Берлінської, бо руйнуються імперські комплекси, а ефективним, бо відбувається ізоляція логістики Кримського півострова через сухопутний коридор.

Логістика ускладниться, пояснила вона, адже там працюють українські екіпажі та мідлстрайки. Залишаються поромні переправи, які, за її словами, курсують несистемно і спорадично. Берлінська нагадала слова Роберта Бровді про те, що Москва ляже через Крим.

Водночас вона закликала розрізняти бажане мислення (wishful thinking) і реальність. Операцією, після якої росіяни заспокояться, Кримський міст, на її думку, не є: планка занадто висока. За оцінкою Берлінської, Путін готовий іти ва-банк, щоб вижити, - він і його еліти. Вони, за її словами, почали війну, яку неможливо виграти, але не можуть дозволити собі програти.

Один із найімовірніших сценаріїв, на думку Берлінської, полягає в тому, що Росія до кінця йтиме ва-банк. Війна, за її словами, може або перейти в паузу, після якої Росія продовжить ескалацію, або закінчитися тим, що одна зі сторін буде змушена зупинитися.

Для України це питання виживання: "якщо Україна зупиниться - закінчаться українці". Берлінська додала, що українці готові зупинитися того ж дня, коли буде оголошено перемир'я, але змушені втримувати лінію фронту та оборонну промисловість.