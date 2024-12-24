Повернутись в Україну готові 50% чоловіків призовного віку, але є умова, - Чернишов

Повернутися в Україну вже зараз готові 50% чоловіків призовного віку, якщо буде вирішено питання з бронюванням. Основним стримуючим фактором залишається страх перед мобілізацією.

Про це заявив міністр національної єдності України Олексій Чернишов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання комітету Верховної Ради.

Олексій Чернишов повідомив, що половина чоловіків призовного віку, які перебувають за межами України, готові повернутися додому. Основною умовою є врегулювання питання бронювання, адже страх перед можливою мобілізацією поки що залишається стримувальним фактором.

"50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну вже сьогодні, не чекаючи закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням. Не війна сьогодні є тим фактором, який зупиняє чоловіків повертатися. Безумовно, вони залякані питанням можливої мобілізації. Погано це чи добре, цьому нам давати оцінку пізніше, це так - як воно є", - зазначив Олексій Чернишов.

На засіданні, яке відбулося 23 грудня, обговорювалися також механізми підтримки українців за кордоном. Віцепрем'єр наголосив, що майбутні "Unity Hub", які планують створити за межами України, мають стати центрами допомоги для громадян. Вони надаватимуть послуги з працевлаштування в Україні, вирішення питань мобілізації та оформлення військово-облікових документів.

Окрім цього, Чернишов наголосив на важливості організації волонтерської діяльності українців за кордоном. "Unity Hub" сприятимуть координації допомоги Збройним силам України, підтримці українських громад, а також розвитку культурних, освітніх та соціальних ініціатив.