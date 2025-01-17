Поиск работы или возвращение домой. В Германии запускают центры помощи украинским беженцам

Германия и Украина договорились о создании сети центров помощи украинским беженцам под названием "Хаб единства" (Unity Hub). Первый центр откроется в Берлине в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Что такое "Хаб единства"

Центры Unity Hub станут точками поддержки для украинских беженцев, помогая им адаптироваться в Германии или организовать добровольное возвращение на родину. Они будут предоставлять:

помощь в поиске работы как в Германии, так и в Украине;

языковые курсы и культурные программы;

консультации по вопросам интеграции и участия в восстановлении Украины.

Партнерство с Украиной

Инициатива создания "Хабов единства" принадлежит Украине. В переговорах, состоявшихся в Берлине, принимали участие представители министерств внутренних дел, экономики, труда и иностранных дел Германии, а также вице-премьер Украины Алексей Чернышов.

Алексей Чернышов отметил, что Германия остается надежным партнером Украины в сферах безопасности и социальной поддержки. По его словам, это сотрудничество укрепит интеграцию украинцев за рубежом.

Статистика украинских беженцев в Германии

Согласно данным Министерства внутренних дел ФРГ (Федеративной Республики Германии), на начало 2025 года в стране проживают около 1,24 миллионов украинских беженцев, из которых:

350 тысяч - дети и подростки в возрасте до 18 лет;

более 60% взрослых - женщины.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заверила, что Германия продолжит обеспечивать безопасность украинцев, пока идет война.

В октябре 2024 года 240 тысяч украинцев были полностью трудоустроены, что на 74 тысячи больше, чем в 2023 году. Еще около 50,5 тысяч украинцев заняты на "мини-работах", которые предусматривают зарплату до 538 евро в месяц.