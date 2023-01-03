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В Берліні розповіли про прямий контакт Шольца із Путіним стосовно України

Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Канцлер ФРН Олаф Шольц періодично спілкується безпосередньо із російським диктатором Володимиром Путіним щодо повномасштабної військової агресії РФ проти України.

Про це повідомила заступниця офіційного представника уряду Німеччини Крістіане Хоффман, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи надходять із Берліна на адресу Москви пропозиції про початок мирних переговорів з Україною, вона зазначила, що "було б невірним вважати, що контактів та розмов з Росією немає".

"Як ви знаєте, і федеральний канцлер, і інші політики в ЄС постійно встановлюють контакт безпосередньо з президентом Путіним. І на інших рівнях, зрозуміло, підтримуються контакти. Думати, що в цій області встановилася тиша, - неправильно", - сказала Хоффман.

Перед цим офіційний представник МЗС Німеччини Крістіан Вагнер звернув увагу, що Україна сама має визначати "за яких умов, коли і як вона вестиме можливі переговори", про що неодноразово говорили в Берліні.

Разом з тим Вагнер зазначив, що в МЗС ФРН не бачать, щоб від РФ надходили "переконливі пропозиції щодо переговорів".

"Це показали і досить жорстокі бомбардування в останні дні. Отже, ці дії Росії створюють дуже чітку картину", - заявив представник німецького міністерства.

Нагадаємо, раніше у грудні Олаф Шольц констатував, що Путін не збирається відмовлятися від загарбницьких планів щодо України та ведення війни, мету якої неодноразово розкривав під час переговорів.

Додамо також, що при цьому Шольц наголошує, що незважаючи на це, планує й надалі продовжувати діалог із Путіним.

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Володимир ПутінОлаф ШольцВійна Росії проти України