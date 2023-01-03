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В Берлине рассказали о прямом контакте Шольца с Путиным относительно Украины

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Канцлер ФРГ Олаф Шольц периодически общается напрямую с российским диктатором Владимиром Путиным относительно полномасштабной военной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщила заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Хоффман, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отвечая на вопрос журналистов, поступают ли из Берлина в адрес Москвы предложения о начале мирных переговоров с Украиной, она отметила, что "было бы неверным считать, что контактов и разговоров с Россией нет".

"Как вы знаете, и федеральный канцлер, и другие политики в ЕС то и дело устанавливают контакт напрямую с президентом Путиным. И на других уровнях, разумеется, поддерживаются контакты. Думать, что в этой области установилась тишина, - неверно", - сказала Хоффман.

Перед этим официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер обратил внимание, что Украина сама должна определять "при каких условиях, когда и как она будет вести возможные переговоры", о чем неоднократно говорили в Берлине.

В то же время Вагнер отметил, что в МИД ФРГ не видят, чтобы от РФ поступали "убедительные предложения по переговорам".

"Это показали и довольно жестокие бомбардировки в последние дни. Так что эти действия России создают очень четкую картину", - заявил представитель немецкого министерства.

Напомним, ранее в декабре Олаф Шольц констатировал, что Путин не собирается отказываться от захватнических планов относительно Украины и ведения войны, цели которой неоднократно раскрывал во время переговоров.

Добавим также, что при этом Шольц подчеркивает, что несмотря на это, планирует и дальше продолжать диалог с Путиным.

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