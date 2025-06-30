У Берліні дали оптимістичний прогноз щодо 18-го пакету санкцій проти Москви

Пакет санкцій

Європейська комісія 10 червня запропонувала запровадити новий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну, завдавши удару по енергетичних доходах Москви, банках і військовій промисловості.

Зокрема, йдеться про заборону на операції з газопроводами "Північний потік" і про зниження граничної ціни на російську нафту до 45 доларів за барель.

Однак санкції в ЄС вимагають схвалення всіх членів, і 18-й пакет санкцій був заблокований Словаччиною. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не підтримуватиме нові обмеження.

У Братиславі хочуть від Єврокомісії рішення, яке дасть змогу "уникнути економічних збитків" у разі поступової відмови ЄС від російських енергоносіїв.

Словаччина досі не блокувала жоден із попередніх санкційних пакетів

За даними джерел РБК-Україна в Брюсселі, ЄС ймовірно вдасться переконати Фіцо підтримати 18-й пакет санкцій протягом липня.

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