В Берлине дали оптимистический прогноз по 18-му пакету санкций против Москвы

Пакет санкций

Европейская комиссия 10 июня предложила ввести новый пакет санкций против России за ее вторжение на Украину, нанеся удар по энергетическим доходам Москвы, банкам и военной промышленности.

В частности, речь идет о запрете на операции с газопроводами "Северный поток" и о снижении предельной цены на российскую нефть до 45 долларов за баррель.

Однако санкции в ЕС требуют одобрения всех членов, и 18- й пакет санкций был заблокирован Словакией. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия не будет поддерживать новые ограничения.

В Братиславе хотят от Еврокомиссии решения, которое позволит "избежать экономических убытков" в случае постепенного отказа ЕС от российских энергоносителей.

Словакия до сих пор не блокировала ни один из предыдущих санкционных пакетов

По данным источников РБК-Украина в Брюсселе, ЕС вероятно удастся убедить Фицо поддержать 18-й пакет санкций в течение июля.

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