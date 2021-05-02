В Берлине задержали около 240 человек из-за беспорядков, 30 полицейских пострадали
В Берлине во время беспорядков на первомайских демонстрациях были задержаны около 240 человек. При этом 30 полицейских пострадали.
Об этом сообщает немецкий телеканал RBB24.
В течение дня в Берлине проходили около 20 мирных акций. Беспорядки начались после вечерней демонстрации в округе Нойкельн-Кройцберг. В этой акции участвовали от 8 до 10 тысяч человек.
Шествие демонстрантов продолжалось более часа, после чего полицейские остановили поток. По мнению правоохранителей, участники акции не соблюдали карантинные требования - были без масок и не сохраняли дистанцию.
Примерно спустя 30 минут кто-то в толпе зажег дымовую шашку и кинул в полицейских бутылки. Далее часть демонстрантов свалили в кучу деревянные паллеты и электросамокаты и подожгли их. Все это сопровождалось стычками с правоохранителями.
Ранее РБК-Украина писало, что 1 апреля в Брюсселе несколько сотен полицейских разогнали двухтысячную толпу, которая пришла на фейковый концерт в парке Bois de la Cambre. Некоторые люди из толпы бросали в полицейских петарды и бутылки.
Также сообщалось, что также в Турции первомайские демонстрации закончились массовыми задержаниями участников акций со стороны силовиков.