У Берліні затримали близько 240 осіб через заворушення, 30 поліцейських постраждали
У Берліні під час заворушень на першотравневих демонстраціях були затримані близько 240 осіб. При цьому 30 поліцейських постраждали.
Протягом дня в Берліні проходили близько 20 мирних акцій. Заворушення почалися після вечірньої демонстрації в окрузі Нойкельн-Кройцберг. У цій акції брали участь від 8 до 10 тисяч чоловік.
Хода демонстрантів тривало більше години, після чого поліцейські зупинили потік. На думку правоохоронців, учасники акції не дотримувалися карантинні вимоги - були без масок і не зберігали дистанцію.
Приблизно через 30 хвилин хтось у натовпі запалив димову шашку і кинув в поліцейських пляшки. Далі частина демонстрантів звалили в купу дерев'яні палети і електросамокати і підпалили їх. Все це супроводжувалося сутичками з правоохоронцями.
Раніше РБК-Україна писало, що 1 квітня в Брюсселі кілька сотень поліцейських розігнали двохтисячний натовп, яка прийшла на фейковий концерт в парку Bois de la Cambre. Деякі люди з натовпу кидали в поліцейських петарди і пляшки.
Також повідомлялося, що також в Туреччині першотравневі демонстрації закінчилися масовими затриманнями учасників акцій з боку силовиків.