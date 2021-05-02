Праздничная демонстрация в Берлине переросла в беспорядки

В Берлине традиционная демонстрация в субботу, 1 мая, на которую вышли тысячи жителей города, была прервана поздним вечером из-за масштабных столкновений с полицией . Агрессивно настроенные участники закидали правоохранителей камнями и бутылками.

По плану организаторов мероприятия под названием "Революционная первомайская демонстрация", его участники должны были пройти маршем из района Нойкёлльн в соседний район Кройцберг.

Однако на полпути, в районе улицы Зонненаллее, участники шествия начали закидывать следивших за порядком полицейских бутылками и камнями.

Кроме того, вандалы выволокли на проезжую часть контейнеры с мусором и подожгли их. Силовики применили против хулиганов перечный газ и провели более сотни задержаний.

По данным полиции, в демонстрации приняли участие около восьми тысяч человек. Некоторые наблюдатели, однако, назвали акцию нынешнего года "самой масштабной первомайской демонстрацией последних лет".

Ее участники в основном выступали с лозунгами против расизма, капитализма и завышенных цен на рынке аренды жилья.