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Праздничная демонстрация в Берлине переросла в беспорядки

Новина українською → Берлин, Воскресенье 02 мая 2021 01:49
Праздничная демонстрация в Берлине переросла в беспорядки Фото: в Берлине произошли беспорядки (twitter.com/Berliner_Fw)
Автор: Артур Родивилов

В Берлине традиционная демонстрация в субботу, 1 мая, на которую вышли тысячи жителей города, была прервана поздним вечером из-за масштабных столкновений с полицией. Агрессивно настроенные участники закидали правоохранителей камнями и бутылками.

Об этом сообщает DW.

По плану организаторов мероприятия под названием "Революционная первомайская демонстрация", его участники должны были пройти маршем из района Нойкёлльн в соседний район Кройцберг.

Однако на полпути, в районе улицы Зонненаллее, участники шествия начали закидывать следивших за порядком полицейских бутылками и камнями.

Кроме того, вандалы выволокли на проезжую часть контейнеры с мусором и подожгли их. Силовики применили против хулиганов перечный газ и провели более сотни задержаний.

По данным полиции, в демонстрации приняли участие около восьми тысяч человек. Некоторые наблюдатели, однако, назвали акцию нынешнего года "самой масштабной первомайской демонстрацией последних лет".

Ее участники в основном выступали с лозунгами против расизма, капитализма и завышенных цен на рынке аренды жилья.

Напомним, 1 апреля в Брюсселе несколько сотен полицейских разогнали двухтысячную толпу, которая пришла на фейковый концерт в парке Bois de la Cambre. Некоторые люди из толпы бросали в полицейских петарды и бутылки.

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