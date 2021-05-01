В Турции первомайские марши закончились массовыми задержаниями

В Турции сегодня правоохранители прибегли к задержаниям во время мероприятий к 1 мая. Силовики пытались разогнать участников несогласованных маршей.

Массовые задержания происходили в Стамбуле. Как рассказали в офисе губернатора Стамбула, некоторым профсоюзам было разрешено проводить мероприятия ко Дню труда, но другие, которые собрались якобы незаконно, отказались разойтись, поэтому их задержали.

Фото: в Турции произошли задержания на первомайских маршах (фото twitter.com/Kilicbil)

По последним данным, в Стамбуле силовики задержали 212 участников майских демонстраций. Полицейские толкались с демонстрантами, а некоторых клали на землю, после чего задерживали. Большинство задержаний произошли на площади Таксим.

Также известно о 20 задержанных участниках мероприятий в западном городе Измир.

Как рассказало агентство, накануне в Турции распространяли информацию о том, что силовикам поручили препятствовать освещению первомайских мероприятий, в частности, проводить задержания тех, кто этим занимается. Однако правоохранители не комментируют эти сообщения.