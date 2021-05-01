ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Турции первомайские марши закончились массовыми задержаниями

Новина українською → Турция, Суббота 01 мая 2021 17:12
В Турции первомайские марши закончились массовыми задержаниями Фото: в Турции произошли задержания на майских маршах (фото twitter.com/Kilicbil)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Турции сегодня правоохранители прибегли к задержаниям во время мероприятий к 1 мая. Силовики пытались разогнать участников несогласованных маршей.

Об этом пишет агентство Reuters.

Массовые задержания происходили в Стамбуле. Как рассказали в офисе губернатора Стамбула, некоторым профсоюзам было разрешено проводить мероприятия ко Дню труда, но другие, которые собрались якобы незаконно, отказались разойтись, поэтому их задержали.

Фото: в Турции произошли задержания на первомайских маршах (фото twitter.com/Kilicbil)

По последним данным, в Стамбуле силовики задержали 212 участников майских демонстраций. Полицейские толкались с демонстрантами, а некоторых клали на землю, после чего задерживали. Большинство задержаний произошли на площади Таксим.

Также известно о 20 задержанных участниках мероприятий в западном городе Измир.

Как рассказало агентство, накануне в Турции распространяли информацию о том, что силовикам поручили препятствовать освещению первомайских мероприятий, в частности, проводить задержания тех, кто этим занимается. Однако правоохранители не комментируют эти сообщения.

Напомним, с 29 апреля в Турции начал действовать полный локдаун из-за коронавируса. На территории страны был введен комендантский час. Действовать локдаун будет до 17 мая.

Кроме того, в Турции разъяснили, попадают ли туристы под действие новых ограничений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Турция марш Задержание
NEWS
Кулеба: сейчас не стоит ожидать новых секторальных санкций против России
Кулеба: сейчас не стоит ожидать новых секторальных санкций против России
DAILY
Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии