В Турции первомайские марши закончились массовыми задержаниями
В Турции сегодня правоохранители прибегли к задержаниям во время мероприятий к 1 мая. Силовики пытались разогнать участников несогласованных маршей.
Об этом пишет агентство Reuters.
Массовые задержания происходили в Стамбуле. Как рассказали в офисе губернатора Стамбула, некоторым профсоюзам было разрешено проводить мероприятия ко Дню труда, но другие, которые собрались якобы незаконно, отказались разойтись, поэтому их задержали.
Фото: в Турции произошли задержания на первомайских маршах (фото twitter.com/Kilicbil)
По последним данным, в Стамбуле силовики задержали 212 участников майских демонстраций. Полицейские толкались с демонстрантами, а некоторых клали на землю, после чего задерживали. Большинство задержаний произошли на площади Таксим.
Также известно о 20 задержанных участниках мероприятий в западном городе Измир.
#BoyunEğme AKP’den hesap sor!— TKP (@tkpninsesi) May 1, 2021
Ankara Bağlar’da halkın desteğiyle yürüyoruz. #Yaşasın1Mayıs pic.twitter.com/BjN22cuNO9
Как рассказало агентство, накануне в Турции распространяли информацию о том, что силовикам поручили препятствовать освещению первомайских мероприятий, в частности, проводить задержания тех, кто этим занимается. Однако правоохранители не комментируют эти сообщения.
Напомним, с 29 апреля в Турции начал действовать полный локдаун из-за коронавируса. На территории страны был введен комендантский час. Действовать локдаун будет до 17 мая.
Кроме того, в Турции разъяснили, попадают ли туристы под действие новых ограничений.