В Берлине обстреляли автомобиль инкассаторов, район оцеплен полицейскими

В Берлине напали на инкассаторский автомобиль. Это произошло в районе Вильмерсдорф, сейчас загоревшийся автомобиль пытаются потушить около двадцати пожарных.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

При нападении пострадал по меньшей мере один человек. Нападавшие скрылись с места преступления.

Сейчас район происшествия оцеплен полицейскими с автоматами, начата спецоперация по поиску и захвату злоумышленников. Также представители правопорядка попросили местное население проявлять бдительность, поскольку сбежавшие преступники могут быть вооружены и опасны.

Отметим, в немецком городе Дрезден ограбили музей ювелирных изделий "Зеленый свод", ущерб оценивается в миллиард евро.

Напомним, в июле в селе Тишки Лубенского района неизвестные подорвали автомобиль "Укрпочты".

Также РБК-Украина писало, что в начале года в Одессе задержали грабителей, которые угнали автомобиль инкассаторов.