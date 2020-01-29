В Одессе задержали вооруженных грабителей, которые угнали авто инкассаторов

Фото: задержание грабителей (npu.gov.ua)

Грабители украли 700 тысяч грн

В Одессе правоохранители задержали злоумышленников, которые завладели инкассаторским автомобилем и похитили из него сумку с деньгами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По информации правоохранителей, в Киевском районе города трое злоумышленников с применением огнестрельного оружия завладели автомобилем фирмы, обслуживающей сеть уличных терминалов онлайн-платежей, и похитили из нее сумку с деньгами в сумме около 700 тысяч гривен.

"ЧП произошло в половине пятого утра на улице Героев Крут. Водитель инкассаторской машины за рулем ждал напарника, пошел к терминалу за деньгами. В это время из автомобиля, остановился неподалеку, вышли двое неизвестных и выстрелили из ружья в сторону его транспортного средства. Водитель выскочил из салона, а нападавшие заняли его место и вместе с еще одним сообщником, что передвигался на другом автомобиле, и уехали ", - говорится в сообщении.

Известно, что похищенное транспортное средство они покинули в нескольких кварталах от места происшествия, а сами забрали сумку с деньгами.

"Совсем скоро" по горячим следам" задержали и всех трех нападающих. Двух - по месту жительства в центре города, а третьего - в Суворовском районе. Подозреваемые - одесситы в возрасте 27-ми и 28-ми лет. Во время осмотра места происшествия, а также ряда неотложных обысков были изъяты вещественные доказательства их причастности к разбойному нападению ", - сообщает полиция.

Фото: задержание грабителей (npu.gov.ua)

Сейчас все трое задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Согласно санкции ч.4 ст.187 Уголовного кодекса им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в США, в городе Колорадо-Спрингс, человек ограбил местный Academy Bank. После ограбления банка 65-летний Дэвид Уэйн Оливер разбрасывал деньги посреди улицы и кричал "Веселого Рождества". Очевидцы собрали часть денег и вернули их в банк.

Как сообщало РБК-Украина, немецком городе Дрезден ограбили музей ювелирных изделий "Зеленый свод", ущерб оценивается в миллиард евро.