Подрыв автомобиля "Укрпочты": появились детали

Фото: место происшествия (facebook.com/police.polt)

В Полтавской области введен план перехват

Нападение на автомобиль "Укрпочты" было совершено с помощью неизвестного взрывного устройства. Пострадавшие работники "Укрпочты" были доставлены в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрпочты".

Как отметили в компании, в результате подрыва автомобиля злоумышленники забрали табельный пистолет, телефоны, сумку с деньгами и скрылись с места преступления.

"Сейчас работники госпитализированы в больницы, им оперативно оказывается медицинская помощь. Команда "Укрпочты" отслеживает состояние здоровья пострадавших и находится на постоянной связи с управлением здравоохранения Полтавской облгосадминистрации и больницей. При необходимости компанией будет предоставлено все необходимое для лечения сотрудников", - говорится в сообщении.

В "Укрпочте" заверили, что обеспечат все необходимые доставки и выплаты.

В то же время в прокуратуре сообщили, что по факту нападения на автомобиль "Укрпочты" в Полтавской области введен план перехват. Также правоохранители уточнили, что было похищено более 2,75 млн гривен.

Напомним, сегодня, 7 июля, около 10 утра в селе Тишки Лубенского района неизвестные подорвали автомобиль "Укрпочты".

Ранее РБК-Украина писало, что в начале года в Одессе задержали грабителей, которые угнали автомобиль инкассаторов.

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Автор: Игорь Литвиненко