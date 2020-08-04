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В Берлине обстреляли автомобиль инкассаторов, район оцеплен полицейскими

Берлин, Вторник 04 августа 2020 13:10
В Берлине обстреляли автомобиль инкассаторов, район оцеплен полицейскими
Фото: полиция Германии (flickr)
Автор: РБК-Украина

Начата спецоперация по поиску и захвату злоумышленников

В Берлине напали на инкассаторский автомобиль. Это произошло в районе Вильмерсдорф, сейчас загоревшийся автомобиль пытаются потушить около двадцати пожарных.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

При нападении пострадал по меньшей мере один человек. Нападавшие скрылись с места преступления.

Сейчас район происшествия оцеплен полицейскими с автоматами, начата спецоперация по поиску и захвату злоумышленников. Также представители правопорядка попросили местное население проявлять бдительность, поскольку сбежавшие преступники могут быть вооружены и опасны.

Отметим, в немецком городе Дрезден ограбили музей ювелирных изделий "Зеленый свод", ущерб оценивается в миллиард евро.

Напомним, в июле в селе Тишки Лубенского района неизвестные подорвали автомобиль "Укрпочты".

Также РБК-Украина писало, что в начале года в Одессе задержали грабителей, которые угнали автомобиль инкассаторов.

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